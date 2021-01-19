Мнение: Самый веселый ковидо-барак

19.01.2021, 22:16, Разное

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Самый веселый Барак

Проступают все новые и новые грани всемирного ковидобезумия. Вот очередное известие из зашуганной Европы: после Франции, которая ввела «комендантский час» с 6 вечера, вступила Германия: эти заявили, что не только тоже рассматривают «комендантский час», но еще и собираются… сделать обязательным ношение повсюду уже не масок, но респираторов!

Со смехом представил, как должны были бы прокомментировать подобное известие у нас: вроде бы, версия должна быть одна – что у кого-то из власть имущих в Германии (у старушки Меркель?) появилась в собственности фабрика по производству респираторов, и вот, значит, немецкое правительство обеспечивает товару сбыт… Но нет, конечно – про Германию так не скажут.

Хотя как иначе такое объяснить? Как вообще объяснить, что происходит? Респираторы, кстати, весьма недешевые – пишут, что в Германии они идут по 4 евро за штучку. Если исключить стремление к наживе, то что останется в обосновании такой дикой меры – обрядить всех немцев в респираторы? Только отчаяние. Мол, ничего уже не помогает: карантин ввели, всё позакрывали, ничего не работает, маски все таскают еще с лета, если не с весны – ковиду хоть бы хны. Давайте тогда уже обяжем всех ходить в ОЗК! Или в скафандрах. Может, скафандры помогут?!

Поразительно. И это ведь – Германия, про которую еще весной всерьез говорили, что «ковид ее не берет», и там у них, когда в Италии была уже настоящая истерика, регистрировались какие-то единицы заболевших… Все еще ставили в пример немцев – мол, вот как они: спокойно, размеренно, без паники, с истинно немецким орднунгом…

И вот нате: и у размеренных немцев – уже почти натуральная паника.

На фоне этих корчей Европы совсем уж удивительным контрастом смотрится наша матушка-Русь. Собянин на той неделе говорил, что «худшее уже, видимо, позади»; вчера глава Подмосковья Воробьев высказался еще определеннее – дескать, «эпидемия идет на спад», в Мособласти чуть ли не с 1 февраля начнут переводить ковидные госпитали и отделения обратно в обычную медицину, в ту сферу, в какой они работали раньше. И это ведь при том, что у нас и не было даже 10% того, что устроили у себя европейцы!

Вчера опять включил ночью футбол – играли какие-то итальянские команды при полностью пустом стадионе. Не выдержал: зрелище настолько жалкое, что больше 5 минут смотреть невозможно – как дворовые команды играют.

А в Германии меж тем всеобщий карантин продлили до 15 февраля. И плюс респираторы (в которых, как говорят, дышать еще труднее, чем в маске, если ее носить «как положено»!). И на что еще можно обратить внимание по сравнению с весной: что-то полностью заглохли все разговоры о «компенсациях». Помню, как бесновались в апреле все наши немецкие эмигранты – дескать, какое счастье, что мы не в Рашке, нам родная фрау Меркель дает просто так 5 тысяч евро в качестве извинения за беспокойство ковидных ограничений! С тех пор ограничений там навводили еще по столько три раза – но про «извинения» уже не заикаются…

Почему все ж Россия сейчас – самый веселый барак во всеобщем ковидном карантине? Почему под карантин нагнули даже безалаберную Украину – а Россия держится? За что нам такое счастье? Чем заслужили? Никак не могу этого понять. Это ведь при том, что когда я говорю «счастье» – я ни капли не шучу. Никакого сарказма. Но – как так?!

Может, мы «зато» бодро вымираем? Но вроде нет. Вчера выходил на улицу – трупов не видел.