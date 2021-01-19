 

Мнение: Самый веселый ковидо-барак

19.01.2021, 22:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


Самый веселый Барак

Проступают все новые и новые грани всемирного ковидобезумия. Вот очередное известие из зашуганной Европы: после Франции, которая ввела «комендантский час» с 6 вечера, вступила Германия: эти заявили, что не только тоже рассматривают «комендантский час», но еще и собираются… сделать обязательным ношение повсюду уже не масок, но респираторов!

Со смехом представил, как должны были бы прокомментировать подобное известие у нас: вроде бы, версия должна быть одна – что у кого-то из власть имущих в Германии (у старушки Меркель?) появилась в собственности фабрика по производству респираторов, и вот, значит, немецкое правительство обеспечивает товару сбыт… Но нет, конечно – про Германию так не скажут.

Хотя как иначе такое объяснить? Как вообще объяснить, что происходит? Респираторы, кстати, весьма недешевые – пишут, что в Германии они идут по 4 евро за штучку. Если исключить стремление к наживе, то что останется в обосновании такой дикой меры – обрядить всех немцев в респираторы? Только отчаяние. Мол, ничего уже не помогает: карантин ввели, всё позакрывали, ничего не работает, маски все таскают еще с лета, если не с весны – ковиду хоть бы хны. Давайте тогда уже обяжем всех ходить в ОЗК! Или в скафандрах. Может, скафандры помогут?!

Поразительно. И это ведь – Германия, про которую еще весной всерьез говорили, что «ковид ее не берет», и там у них, когда в Италии была уже настоящая истерика, регистрировались какие-то единицы заболевших… Все еще ставили в пример немцев – мол, вот как они: спокойно, размеренно, без паники, с истинно немецким орднунгом…

И вот нате: и у размеренных немцев – уже почти натуральная паника.

На фоне этих корчей Европы совсем уж удивительным контрастом смотрится наша матушка-Русь. Собянин на той неделе говорил, что «худшее уже, видимо, позади»; вчера глава Подмосковья Воробьев высказался еще определеннее – дескать, «эпидемия идет на спад», в Мособласти чуть ли не с 1 февраля начнут переводить ковидные госпитали и отделения обратно в обычную медицину, в ту сферу, в какой они работали раньше. И это ведь при том, что у нас и не было даже 10% того, что устроили у себя европейцы!

Вчера опять включил ночью футбол – играли какие-то итальянские команды при полностью пустом стадионе. Не выдержал: зрелище настолько жалкое, что больше 5 минут смотреть невозможно – как дворовые команды играют.

А в Германии меж тем всеобщий карантин продлили до 15 февраля. И плюс респираторы (в которых, как говорят, дышать еще труднее, чем в маске, если ее носить «как положено»!). И на что еще можно обратить внимание по сравнению с весной: что-то полностью заглохли все разговоры о «компенсациях». Помню, как бесновались в апреле все наши немецкие эмигранты – дескать, какое счастье, что мы не в Рашке, нам родная фрау Меркель дает просто так 5 тысяч евро в качестве извинения за беспокойство ковидных ограничений! С тех пор ограничений там навводили еще по столько три раза – но про «извинения» уже не заикаются…

Почему все ж Россия сейчас – самый веселый барак во всеобщем ковидном карантине? Почему под карантин нагнули даже безалаберную Украину – а Россия держится? За что нам такое счастье? Чем заслужили? Никак не могу этого понять. Это ведь при том, что когда я говорю «счастье» – я ни капли не шучу. Никакого сарказма. Но – как так?!

Может, мы «зато» бодро вымираем? Но вроде нет. Вчера выходил на улицу – трупов не видел.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Мнение: Рэп-баттл о любви (Гнойный-Оксиморон)

14.11 / В Москве завершился форум боевых искусств “Битва Чемпионов 12”

04.08 / Обнажившая грудь Алена Водонаева раскрыла результаты пройденного теста на коронавирус

27.08 / “Я сидела вся в крови”: Бывшая солистка “Тату” Юлия Волкова рассказала, как пострадала от “нерусского мужчины”

27.09 / Ученые назвали наиболее «опасное» время отхода ко сну

21.09 / Врач назвал эффективный способ проснуться в холодное время года

29.11 / Четыре признака того, что у вашего ребенка «старая душа»

27.10 / Индейцы из Южной Дакоты винят в смерти подростков таинственного призрака

05.08 / Личное: Врачебная тайна

16.11 / Версия: Карабахская война обнажила слабое место российской армии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска