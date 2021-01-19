 

В Китае назвали самые опасные страны для армии США

19.01.2021, 22:14, Разное
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Аналитики издания Sohu из Китая назвали самые опасные страны для армии США. Среди них оказались Израиль, Афганистан, Вьетнам и Россия.
Военные эксперты оценивали не только мощь той или иной армии, но и участие стран в конфликтах и количество поражений. Именно поэтому Россия, исходя из заключения китайских специалистов, является самым грозным противником для США. В свою очередь американская армия сможет дать отпор в связи с её осведомлённостью о новых разработках, вот только боевой дух русских и волю к победе крайне сложно сломить и поэтому российские военные представляют серьёзную угрозу. Аналогичными показателями обладают и военные Афганистана. В частности, идеология страны строится на жёсткой позиции и отсутствии любых компромиссов. Именно поэтому договориться США с правительством не удастся.

Не менее грозным противником является Вьетнам. За время войны, длившейся 20 лет, эта маленькая страна доказала свою боеспособность и смогла защитить суверенитет. Время военных действий уже давно прошли, но даже сейчас американские военные отдают отчёт, что армия Вьетнама сильный противник. Это касается и Израиля, который с момента своего основания не проиграл ни одного военного конфликта. Также ситуация на Ближнем Востоке не вызывает доверия к США со стороны израильского правительства и поэтому в случае агрессивных действий со стороны Соединённых Штатов Израиль ответит на проявления неуважения к ним, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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