“Мы одевались, как капуста”: Алексей Ягудин поделился своими детскими впечатлениями о морозах

19.01.2021, 22:14, Разное

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Известный российский фигурист Алексей Ягудин дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о некоторых подробностях личной жизни. В частности, знаменитость упомянул, как родные спасали его в детстве от сильных морозов.

Как признался именитый спортсмен, в детские годы ему нередко приходилось тренироваться прямо на открытом катке. Бабушка Алексея Ягудина, работавшая в ателье, шила своему внуку специальные чехлы на коньки, чтобы уберечь его от обморожения ног. И, хотя ноги мальчика все равно мерзли, однако наличие упомянутых аксессуаров все же несколько ослабляли действие сильных морозов. “Помню, в те годы были очень популярны варежки на резинках. Мы одевались, как капуста. Действительно было очень сильно холодно”, – признался фигурист.

К слову, Ягудин сообщил, что, несмотря на холода, русскую зиму он любит, и без неё не представляет своей жизни. При этом он оговорился, что в данном случае речь идет не о “трескучих морозах”, а о снежных морозцах с обилием снега – именно такой была зима в период его детства в начале 90-х годов прошлого века. Примечательно, что будущего чемпиона в детстве частенько одолевали заболевания в виде аллергии или простуды, но именно это стало предпосылкой для того, чтобы его мать записала сына на секцию фигурного катания. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.