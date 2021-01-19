“Вдохновляющее состояние души”: Настя Каменских взволновала подписчиков пикантным образом

19.01.2021, 22:14, Разное

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Популярная певица Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram небольшой фотоколлаж, в кадрах которого предстала в весьма откровенном наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Фоном трех фотоснимков, вошедших в карусель, стал оригинальный внешний интерьер, состоящий из яркого и контрастного в оформлении каменного забора малоэтажного дома и растущей вблизи пышной зеленой растительности – видимо, съемки фотосессии происходили на одном из экзотических курортов. В центре каждого из снимков расположилась сама Настя Каменских, облаченная в наряд, состоящий из светло-коричневого короткого топа, облегающего пышный бюст красотки, и коротких черных шорт-“дранок”, открывающих взору зрителя её аппетитные бедра. При этом исполнительница заблаговременно сделала себе прическу, сплетя волосы в две молодежные косички, а правую руку решила занять стильными солнцезащитными очками. В динамике карусельных кадров красавица слегка “поимпровизировала” упомянутыми аксессуарами для глаз, то прислоняя их к лицу, то слегка покусывая их кончик. “Вдохновляющее состояние души”, – таким интригующим слоганом, написанном на английском языке, поп-звезда сопроводила фотоколлаж. Впрочем, что именно вызвало у неё такое романтичное состояние, Каменских не упомянула.

Стоит отметить, что волнующие снимки хозяйки аккаунта произвели благоприятное впечатление далеко не на всех её фолловеров. В частности, некоторые из них сочли необходимым заявить о безвкусии образа певицы, другие же – отметили, что красотка изрядно располнела. Впрочем, абсолютное большинство выразили полное восхищение красотой и грациозностью любимицы, наградив последнюю огромным количеством похвальных эпитетов и комплиментов. За треть суток публикация набрала более 65 тысяч “лайков”.