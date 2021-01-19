 

“Вдохновляющее состояние души”: Настя Каменских взволновала подписчиков пикантным образом

19.01.2021, 22:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная певица Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram небольшой фотоколлаж, в кадрах которого предстала в весьма откровенном наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Фоном трех фотоснимков, вошедших в карусель, стал оригинальный внешний интерьер, состоящий из яркого и контрастного в оформлении каменного забора малоэтажного дома и растущей вблизи пышной зеленой растительности – видимо, съемки фотосессии происходили на одном из экзотических курортов. В центре каждого из снимков расположилась сама Настя Каменских, облаченная в наряд, состоящий из светло-коричневого короткого топа, облегающего пышный бюст красотки, и коротких черных шорт-“дранок”, открывающих взору зрителя её аппетитные бедра. При этом исполнительница заблаговременно сделала себе прическу, сплетя волосы в две молодежные косички, а правую руку решила занять стильными солнцезащитными очками. В динамике карусельных кадров красавица слегка “поимпровизировала” упомянутыми аксессуарами для глаз, то прислоняя их к лицу, то слегка покусывая их кончик. “Вдохновляющее состояние души”, – таким интригующим слоганом, написанном на английском языке, поп-звезда сопроводила фотоколлаж. Впрочем, что именно вызвало у неё такое романтичное состояние, Каменских не упомянула.

Стоит отметить, что волнующие снимки хозяйки аккаунта произвели благоприятное впечатление далеко не на всех её фолловеров. В частности, некоторые из них сочли необходимым заявить о безвкусии образа певицы, другие же – отметили, что красотка изрядно располнела. Впрочем, абсолютное большинство выразили полное восхищение красотой и грациозностью любимицы, наградив последнюю огромным количеством похвальных эпитетов и комплиментов. За треть суток публикация набрала более 65 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Песков, ты лучший! – Личное мнение

21.11 / Эксперты сообщили о модных напитках, оказавшихся полезнее чая и кофе

28.07 / Новый фильм Андрея Кончаловсого попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

02.12 / Мнение: “Зоя”

29.10 / «Куполообразное поднятие» магмы в кальдере Йеллоустоуна зафиксировали вулканологи

01.08 / Раскопки археологов помогли найти причину последнего оледенения

26.08 / Навального, Соболь и ФБК обязали выплатить почти 88 миллионов рублей лично Пригожину

11.11 / В Сети появился новый трейлер игры Spider-Man: Miles Morales

03.11 / Уши Великобритании за «турецким Махди»: кто спровоцировал Алиева на войну?

07.12 / Названы повышащие риск заражения коронавирусом продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска