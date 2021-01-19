 

«Кровавая Джина» ушла в отставку в поста главы ЦРУ

19.01.2021, 22:12, Новости дня
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел объявила об уходе в отставку, говорится в письменном заявлении главы управления.

«Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», – приводит слова Хэспел ТАСС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что директора ЦРУ прозвали «Кровавая Джина».

Напомним, с тех пор, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа захватили здание Конгресса, в отставку ушли министр транспорта Элейн Чао, министр образования Бетси Девос, и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр здравоохранения Алекс Азар, а также помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. В связи с этим лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что сотрудники администрации Дональда Трампа не спасут свою репутацию таким решением.



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