Мнение: Придумайте, пожалуйста, соответствующую подпись к этой потрясающей картине
19.01.2021, 11:04,
Разное
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Это португальский супружеский портрет такой.
Domingos Sequeira. João Baptista Verde e Mariana Benedita Vitória Verde, 1809. Museu Nacional de Arte Antiga (Lisbon)
Мои варианты:
- Я с этим дяденькой не знакома, я тут просто так сижу.
- Ребенок верхом на льве тоже не мой, не докапывайтесь до меня.
- Говорила же мама "может, все-таки отменим свадьбу?"
- И вы понимаете, он еще пилит меня, когда я заказываю десерты.
Источник: Шакко
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