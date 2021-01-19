 

Мнение: Придумайте, пожалуйста, соответствующую подпись к этой потрясающей картине

19.01.2021, 11:04, Разное
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Это португальский супружеский портрет такой.

Domingos Sequeira. João Baptista Verde e Mariana Benedita Vitória Verde, 1809. Museu Nacional de Arte Antiga (Lisbon)

Мои варианты:

  • Я с этим дяденькой не знакома, я тут просто так сижу.

  • Ребенок верхом на льве тоже не мой, не докапывайтесь до меня.

  • Говорила же мама "может, все-таки отменим свадьбу?"

  • И вы понимаете, он еще пилит меня, когда я заказываю десерты.

Источник: Шакко



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