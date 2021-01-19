Мнение: О долгожданном признании, «Газпрому» – труба!

19.01.2021, 21:48, Разное

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Собственно, дальше уже было реально невозможно скрывать давно очевидное. И так в «Газпроме» тянули кота за хвост столько, сколько могли, выстраивая компромиссные формулировки в документах и втайне надеясь на чудо. Но чуда не случилось, в американский Белый дом пришёл демократ Джо Байден, а со стороны российских властей не было сделано ни малейших телодвижений в том направлении, которое единственное и нужно для поддержки международных проектов национального достояния.

Потому и появилось это признание: всё, «труба!»… При определённых условиях амбициозный газовый проект «Северный поток – 2» может быть приостановлен или вовсе заморожен в результате сложностей, возникающих из-за политического давления.

С таким предупреждением выступил «Газпром» в проспекте выпуска долларовых еврооблигаций. Компания честно предупредила потенциальных инвесторов о рисках, с которыми может столкнуться в обозримой перспективе. «При реализации наших крупных международных проектов таких, как «Северный поток-2», мы столкнулись и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменениями политической обстановки в разных регионах», – цитирует Reuters официальный документ. В котором признаётся, что в исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, подобные изменения могут привести к приостановке или отказу от проекта .

Пожалуй, это первое официальное признание невозможности достроить «Северный поток-2». Прежде даже в проспектах для инвесторов, содержащих все возможные угрозы, говорилось лишь о рисках задержки проекта. Причём во всех официальных коммуникациях звучала уверенность относительно способности «Газпрома» самостоятельно завершить строительство, невзирая на все #санкции.

Но, кажется, в руководстве компании недооценили решимость Вашингтона помешать «Потоку». В течение последних трёх лет Соединённые Штаты последовательно наращивали санкционное давление, шаг за шагом закрывая все возможные лазейки. Последней каплей, возможно, стала угроза для компаний, которые осуществляют сертификацию оборудования и судов, обслуживающих проект. По этой причине от контракта в числе последних отказалась норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая оценивала проектную документацию и проверяла строительные работы на предмет соответствия стандартам. Помимо того DNV GL наблюдала за тестированием и подготовкой оборудования, которое использовали на судах при укладке газопровода, а по окончании работ должна была выдать сертификат соответствия. Без него весь «СП–2»– это просто труба на морском дне.

Впрочем, на этом неприятности не кончились. 13 января о выходе из Nord Stream 2 объявила датская инжиниринговая корпорация Ramboll. 16 января от контракта с «Северным потоком-2» отказалась швейцарская страхования компания Zurich Insurance Group. А 18 января разрешение на работы в Германии было приостановлено из-за протестов экологов.

При этом и в самой Европе, вроде бы заинтересованной в российском газе, кампания против «СП–2» усиливалась в течение прошлого года и особенно – на фоне скандала вокруг «дела Навального». Причём откровенно неуклюжие заявления российских властей, подчёркнуто выдержанные в риторике времён #СССР, лишь усиливали негатив. И поскольку репутация в современном мире – всё более ценный актив, что понятно любому, кроме кремлёвских, политические и связанные с ними финансовые издержки для европейцев стали перевешивать все возможные выгоды.

Последствия – уже можно прочитать на английском языке в облигационном проспекте «Газпрома». Но это лишь первые ласточки. Дальше будет только хуже…

Понятно, что российский газовый монополист не останется без компенсаций. На высоких уровнях уже заговорили о расширении программы газификации российских регионов. Газ, который не получит «Северный поток–2», найдёт себе применение. Вопрос – по каким ценам.

И, главное, кто сполна заплатит за все амбициозные прожекты и прочие геополитические игры?

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