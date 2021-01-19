Amazon может отключить от своих сервисов тысячи российских компаний

19.01.2021, 21:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты выступили с предупреждением о рисках отключения от Amazon, который, по их мнению, грозит тысячам российских компаний и сервисов. По словам специалистов, такая опасность возникла после того, как американский облачный сервис отключил социальную сеть Parler.

Эксперты напоминают, что Amazon имеет техническую возможность отключить кого угодно. Однако в основе такого решения всегда должна лежать соответствующая мотивация.

Например, пользователь облачного сервиса может быть отключение в результате нарушения законодательства или правил сотрудничества, с которыми он сам согласился. Однако требований настолько много, что выполнить их все до последней точки просто не представляется возможным, сетуют специалисты.