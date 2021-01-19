Стала известной цена нового флагманского смартфона Honor V40

19.01.2021, 21:32, Новости дня

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Презентация нового флагманского смартфона Honor V40 должна состояться на днях. Но в сети уже появилась информация о цене устройства, которая оказалась гораздо ниже, чем на флагманы конкурентов.

Эксперты сравнили стоимость нового Honor V40, который вот-вот должен выйти на рынок, с аналогичными гаджетами Samsung и Huawei. Базовая цена Honor V40 установлена на отметке 617 американских долларов, что очень мало для настоящего флагмана.

Для сравнения: Galaxy S21 от «Самсунга» оценен в 799 долларов США, а Huawei Mate 40 стоит 1065 «зеленых» даже при базовой комплектации. Дополнительным плюсом для дешевого Honor V40 является наличие в конструкции мощного процессора Dimensity 1000+, а также другие хорошие технические данные.