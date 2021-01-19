 

Через Госцентр занятости ищут работу 459 тыс. украинцев, половина – с высшим образованием

19.01.2021, 21:24, Новости дня
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По состоянию на 1 января 2021 года в Государственном центре занятости на учете состояло 459 тыс. безработных, 40% из них – в возрасте 45–55 лет. Об этом сообщается на сайте госслужбы.

Среди тех, кто ищет работу, 56% составляют женщины. Диплом университета имеют 49% безработных, 34% – выпускники профессионально-технических учебных заведений, 17% закончили общеобразовательную школу, отметили в госслужбе занятости.

40% безработных – в возрасте 45–55 лет, на учете находится также 30% молодежи до 35 лет и 29% лиц в возрасте от 35 до 44 лет. До того, как стать безработными, 21% граждан были задействованы в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 18% – в сфере торговли, 15% – в перерабатывающей промышленности, 12% – в госуправлении, обороне и соцстраховании, добавили в Госцентре занятости.

Среди соискателей есть украинцы, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве, в частности 32,4 тыс. человек, которым до пенсии осталось 10 и менее лет, 22,7 тыс. граждан с инвалидностью, 9,2 тыс. демобилизованных бойцов антитеррористической операции на востоке страны, 5,9 тыс. выпускников учебных заведений и 4,4 тыс. внутренних переселенцев.

В прошлом году при содействии госслужбы занятости трудоустроено 606 тыс. украинцев, 28% – в сельском хозяйстве, 16% – в перерабатывающей промышленности, 15% – в сфере торговли.

Инфографика: Державна служба зайнятості / Facebook

Как сообщала Госслужба статистики, уровень безработицы в Украине среди лиц в возрасте 15–70 лет во втором квартале 2020 года вырос до 9,9% (в первом квартале этот показатель составлял 8,6%).

По состоянию на 12 октября 2020 года в Украине было официально зарегистрировано 427 тыс. безработных, всего за семь месяцев с начала карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, – 525 тыс. (по данным Госцентра занятости, этот показатель на 53% выше, чем показатель за аналогичный период 2019 года). На 30 ноября 2020 года количество безработных украинцев, которые находились на учете Госцентра занятости, снизилось до 410 тыс.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест. “Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн”, – сообщал глава правительства. По информации Шмыгаля, денежную помощь в размере 8 тыс. грн в связи с введением в Украине “карантина зимних каникул” получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в общем перечислено 3,64 млрд грн.

С 8-го января по 00.00 25 января 2021 года в Украине действует “карантин зимних каникул” – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года. В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам – предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал 2020 года составляла менее 30 тыс. грн. Верховная Рада 4 декабря разрешила выделить эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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