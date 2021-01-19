Мнение: Соберем про ковидный террор

19.01.2021, 21:22, Разное

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Жуткие, кстати, истории все время рассказывают друзья-эмигранты. Вот, например, только за вчера-сегодня:



“штраф за несоблюдение локдауна – 500 евро. Менты тут тоже смекалистые. Историю рассказали – в дюнауэшингене после 21-00 комендантский час, пара, муж и жена, чуть позже выползли за сигаретами к уличному автомату, около него стоял полицай, дал им купить, и сразу после оштрафовал на 500. Каждого”.

Это было про Германию. А вот – про Израиль:

“мать одиночка с ребенком, пошла гулять вечером по парку с коляской, пока гуляла – спустила маску, оголив… нос! Налетели полицаи, выписали штраф – 500 шекелей, это почти 150 баксов”

Или опять про Германию:

“только крупные супермаркеты работают, на парковках полицаи, много (преступлений больше нет, видимо). Из машины надо выходить уже в маске! Иначе штраф. Задолбали”.

А вот про Канаду:

“Канада, Торонто. Лесопарк в черте города. Расчищенный склон оврага, с которого дети зимой катаются на санках. 2 полицейские машины стоят на постоянной основе, с расвета до позднего вечера, следят чтобы не катались. Эпидемия свирепствует, а вы тут с санками. Потом оставили 1 полицейского, но возвели металлический забор, ему в помощь. В MSM и риторике чинуш появилась фраза “illicit tobogganing” – нелегальное катание на санках”.

Давайте подсоберем (в комментах) еще подобного рода историй из разных стран! Всех приглашаю. Интересно ведь – окинуть взглядом этот океан террора (а такие штрафы за вполне человеческие потребности – это ведь террор, тут не надо страусом прятать голову в песок).

И как всегда, один из самых шкурных и при этом непонятных вопросов для нас, жителей бедовой РФ – ПОЧЕМУ У НАС НЕ ТАК?? Почему, к примеру, в том же московском метро все хоть и в масках (почти), но у половины они на подбородке или на губе, а перчатки не носит вообще никто? Почему в России такой МЯГКИЙ режим ковидобесия – наверно, самый мягкий в Европе? Загадочная все же у нас страна…