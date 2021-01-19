Российские ученые нашли способ усилить действие антибиотиков

19.01.2021, 21:20, Разное

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Российские учёные из Казанского университета нашли способ усилить действие антибиотиков. Для этого они использовали лекарственные средства вместе с ограниченным количеством метаболитов.

Подобный симбиоз позволяет повышать эффективность антибиотиков, но только против конкретного вида бактерий. Для примера был использован золотистый стафилококк. Он известен как возбудитель ангины. Исследователи тщательно изучили бактерию и те вещества, которые она выделяет, а после синтезировали их химическим путём. В этом случае эффективность лечения лекарственными препаратами, особенно наружное применение, заметно возрастало о чём и рассказал доцент кафедры генетики Айрат Каюмов.

В настоящий момент специалисты изучают новый метод взаимодействия метаболита стафилококка и антибиотиков. Это необходимо для выявления наиболее приемлемой формулы соотношения веществ, чтобы не повышать дозу лекарственных препаратов и избежать неприятных побочных эффектов, пишет интернет-издание «Слово и Дело».