Руководитель полета российского сегмента МКС прояснил ситуацию с питанием космонавтов

19.01.2021, 21:19, Новости дня

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Космонавты и астронавты могут обмениваться продуктами питания, ситуация с едой для российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) не вызывает вопросов, сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

«Ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов. На МКС общая среда обитания: подача кислорода, система удаления углекислого газа и многое другое», – цитирует РИА «Новости» Соловьева.

По его словам, у космонавтов и астронавтов существует возможность и обмена продуктами питания, особенно во время совместного приема пищи, в зависимости от вкуса и предпочтений каждого члена экипажа. «Свой рацион питания космонавты регулируют самостоятельно», – добавил он.

Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как отметил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.

Напомним, в декабре сообщалось, что россияне на МКС остались без новогодних подарков от родных из-за задержки с отправлением грузового корабля «Прогресс МС-16».

На МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.