ЕК решила создать единую базу данных для контроля за соблюдением санкций

19.01.2021, 21:19, Новости дня

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Европейская комиссия сообщила о намерении ЕС создать систему контроля за соблюдением санкций.

Предполагается, что будет создана база данных для обмена информацией по санкциям, а также система оповещения о нарушении санкционных ограничений, об этом говорится в пресс-релизе европейской комиссии, информирует РИА «Новости».

Также будет определен единый контакт для обращений по вопросам санкций.

Европейская комиссия считает, что система станет гарантом эффективности обмена данными между государствами-членами Евросоюза по вопросам реализации ограничительных мер.

Помимо этого, будет организована служба для анонимного оповещения о случаях обхода санкций Евросоюза.

Напомним, ЕК подготовила проект документа, в котором предлагает снизить зависимость от доллара и обеспечить защиту ЕС от санкций США