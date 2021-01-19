 

ЕК решила создать единую базу данных для контроля за соблюдением санкций

19.01.2021, 21:19, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Европейская комиссия сообщила о намерении ЕС создать систему контроля за соблюдением санкций.

Предполагается, что будет создана база данных для обмена информацией по санкциям, а также система оповещения о нарушении санкционных ограничений, об этом говорится в пресс-релизе европейской комиссии, информирует РИА «Новости».

Также будет определен единый контакт для обращений по вопросам санкций.

Европейская комиссия считает, что система станет гарантом эффективности обмена данными между государствами-членами Евросоюза по вопросам реализации ограничительных мер.

Помимо этого, будет организована служба для анонимного оповещения о случаях обхода санкций Евросоюза.

Напомним, ЕК подготовила проект документа, в котором предлагает снизить зависимость от доллара и обеспечить защиту ЕС от санкций США



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / СБУ заявила о блокировке нелегальной продажи янтаря в страны Восточной Азии

17.01 / Скончался посол РФ в ОАЭ

01.10 / Пашинян обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе

28.07 / Японцев впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

19.10 / Ford купит кредиты на выбросы у конкурирующих автопроизводителей

14.07 / Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

28.06 / Доброжелательность к людям связали с наследственностью

29.11 / Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии “Звездные войны”

26.07 / Дональд Трамп затеял «войну консульств» с Китаем, чтобы скрыть свой провал в борьбе с пандемией

04.12 / Объявлены победители в номинации «Помощь животным» конкурса «Доброволец России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска