В Вашингтоне развернули спецотряды береговой охраны

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19.01.2021, 21:19, Новости дня
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Специальные отряды Береговой охраны США развернуты в Вашингтоне накануне инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, сообщила местная радиостанция WTOP.

Отмечается, что задействованы подразделения по борьбе с терроризмом и Атлантическая ударная группа, в чьи задачи входит реагирование на инциденты с оружием массового уничтожения. Кроме того, приняты меры на случай химической, биологической или радиоактивной атаки, передает ТАСС.

Как указывает радиостанция, десятки катеров береговой охраны патрулируют реки Потомак и Анакостия с использованием оснащенных камерами роботов с дистанционным управлением. На дежурстве находятся отряды со служебными собаками, обученными находить взрывчатые вещества.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило правоохранителей о том, что представители ультраправых движений могут проникнуть на церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена под видом военнослужащих Национальной гвардии.

Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.



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