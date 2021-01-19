Регламентирующий правила суррогатного материнства закон подготовили в Госдуме

19.01.2021, 21:00, Новости дня

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Депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий, что правом на суррогатное материнство смогут пользоваться только граждане РФ не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке.

Также законопроект предлагает запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. Документ еще не внесен в Госдуму, его обсуждение может состояться уже 20 января. Текст законопроекта есть в распоряжении РИА «Новости».

Поясняется, что для предотвращения «торговли детьми» из РФ предлагается определить, что «право на применение технологий суррогатного материнства имеют исключительно имеющие гражданство Российской Федерации или вид на жительство Российской Федерации и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина (самостоятельное вынашивание и рождение ребенка которой невозможно по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей) в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, не ранее, чем через год после регистрации брака».

Также предлагается запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства.

По мнению депутатов, составивших законопроект, подобные меры помогут «урегулировать и взять под контроль рынок суррогатного материнства, избавив его от коммерческих манипуляций со стороны разного рода «посреднических контор», направленных на «продажу» российских детей и их вывоз за границу».

Ранее о необходимости определить значение суррогатного материнства в РФ высказалась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что передача рожденных от суррогатных матерей детей в иностранные семьи неприемлема, потому что тратится репродуктивный потенциал женщин.