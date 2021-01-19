Кандидат на пост директора нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером

19.01.2021, 21:00, Новости дня

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Претендент на пост директора нацразведки США Аврил Хэйнс сообщила о планах будущей администрации рассматривать Китай как партнера, а не только соперника.

«Китай является противником по некоторым проблемам, а по другим мы пытаемся сотрудничать, в контексте климатических изменений или других вещей», – высказалась Хэйнс во время слушаний в сенате США, передает РИА «Новости».

Во время своей речи номинант на пост директора нацразведки ссылалась на позицию избранного президента США Джо Байдена.

При этом она заявила, что в случае, если ее утвердят на пост, в вопросах шпионажа Китай будет рассматриваться противником.

Ранее о том, что Европа видит в Китае и партнера, и конкурента, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он подчеркнул, что Франция предпочитает «действовать в коалиции по конкретным вопросам, например, по теме дезинформации или цифрового регулирования».

20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.