 

Пригожин предложил лишить Навального гражданства в качестве наказания за преступления

19.01.2021, 20:52, Разное
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Пригожин в своем заявлении подчеркнул, что в Советское время диссидентов, действующих в ущерб стране, высылали из государства, при этом лишив гражданства.

“В советском Союзе была хорошая традиция – лишать гражданства и отправлять с голой жопой по миру”, – отметил он.

В связи с этим бизнесмен предложил применить аналогичные методы в адрес Алексея Навального, в данный момент находящегося в СИЗО и ждущего суда 2 февраля. Пригожин предложил выдворить оппозиционера из страны, лишив его гражданства.

“Пусть Навальный проживет остаток жизни кассиром в пражском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги”, – отметил предприниматель.

Пригожин также напомнил, что Навальный, находясь в Германии, призывал западные государства ввести санкции в отношении россиян в качестве “наказания” за инцидент, который оппозиционер называет своим “отравлением”. Бизнесмен подчеркнул, что целью этих ограничений было снизить уровень жизни российских граждан.

Предприниматель отметил, что Навальный перешел черту 27 ноября 2020 года, обратившись к Евросоюзу с требованием наложить санкции на российскую экономику. “Так, чтобы российский народ жил победнее, а американские олигархи банковские счета набивали и радовались, глядя, как этот псевдополитический маньяк гадит в собственной стране”, – объяснил Пригожин.

Навальный вернулся в Россию из Германии вечером 17 января. При прохождении паспортного контроля он был задержан из-за систематических нарушений условий испытательного срока, а после заключен под стражу. Суд по замене оппозиционеру условного срока по делу “Ив Роше” на реальный назначен на 2 февраля.



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