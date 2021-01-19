«Повод для анализа на предмет призывов»

19.01.2021, 20:50, Разное

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В Кремле утверждают, что не опасаются массовых протестов сторонников Навального.

В Кремле считают «абсолютной ерундой» сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин боится политика Алексея Навального. Власти не опасаются массовых протестов сторонников политика, пояснил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Тревожные призывы, мы не являемся органом, который может давать оценку. Но это наверное может быть поводом для определенного анализа на предмет призывов к чему-то незаконному», — считает Песков.

Песков уверил, что не нужно «каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов России», и добавил, что у ФСИН «были и остаются претензии». «Были нарушены определенные правила. Статистика говорит, что где-то около 18 тыс. раз за последние три года имели место нарушения условного срока. И 18 тыс. раз применялись определенные меры», — уверили в Кремле.

Пресс-секретарь президента считает, что наличие претензий к Навальному «в связи с невыполнением законов» не имеет никакого отношения к президенту России, «не нужно это никак ассоциировать с президентом». По мнению Кремля,

когда Навальный «являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание».

Однако после того, как политика выписали из клиники «Шарите», где Навальный проходил лечение после отравления боевым веществом из группы «Новичок», к Навальному «появились вопросы».

Политик Алексей Навальный 17 января рейсом «Победы» вернулся в Россию из Германии после курса реабилитации, прямо на паспортном контроле его задержали, не разрешив адвокату последовать за ним. Накануне горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил Навального в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток.

Адвокат Навального заявила, что 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Требование во ФСИН выдвинули еще тогда, когда Навальный был не в России, сам политик отмечал, что его условный срок закончился 30 декабря 2020 года.

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