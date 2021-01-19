 

Компания Qualcomm разрабатывает новый чип для компьютеров на Windows

19.01.2021, 20:40, Новости дня
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После того как в ноябре прошлого года Apple представил ARM-процессор М1, предназначенный для установки на компьютеры Mac, компания получила явное конкурентное преимущество на мировом рынке. Ведь данная модель чипа отличалась высокой производительностью и значительно опережала Microsoft SQ1.

Теперь последняя компания пытается дать достойный ответ, заказав у Qualcomm аналогичное устройство. О его появлении сообщают инсайдерские источники.  

По мнению экспертов, новый Qualcomm Snapdragon SC8280, презентация которого моет состояться в ближайшее время, станет намного мощнее своего предшественника Snapdragon 8cx Gen 2. Кроме прочего, энергоэффективный процессор позволит продлить время автономной работы компьютера до 25 часов.



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