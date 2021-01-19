Платформа Yandex.Cloud улучшила уровень безопасности

19.01.2021, 20:40, Новости дня

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Как стало известно, платформа Yandex.Cloud стала соответствовать стандарту УЗ-1, которые свидетельствует о наивысшем уровне защиты персональных данных. Также этот ресурс получил сертификат соответствия PCI DSS.

По словам экспертов, речь идет, прежде всего, о защите персональной информации, связанной с финансовыми сервисами. Для пользователей облачного сервиса Yandex.Cloud становится безопасным хранение данных своих платежных карт, использование биометрии и т.д.

Также после подтверждения высокого уровня безопасности сервис Yandex.Cloud получает возможность для обработки платежей с банковских карт Visa, Mastercard и «Мир». Как поясняют специалисты, получение высшего уровня защиты позволит компаниям, использующим данный облачный сервис сократить расходы для создания своих надежных сервисов.