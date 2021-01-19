 

Платформа Yandex.Cloud улучшила уровень безопасности

19.01.2021, 20:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как стало известно, платформа Yandex.Cloud стала соответствовать стандарту УЗ-1, которые свидетельствует о наивысшем уровне защиты персональных данных. Также этот ресурс получил сертификат соответствия PCI DSS.

По словам экспертов, речь идет, прежде всего, о защите персональной информации, связанной с финансовыми сервисами. Для пользователей облачного сервиса Yandex.Cloud становится безопасным хранение данных своих платежных карт, использование биометрии и т.д.

Также после подтверждения высокого уровня безопасности сервис Yandex.Cloud получает возможность для обработки платежей с банковских карт Visa, Mastercard и «Мир». Как поясняют специалисты, получение высшего уровня защиты позволит компаниям, использующим данный облачный сервис сократить расходы для создания своих надежных сервисов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / В Беларуси второй день наблюдаются проблемы с интернетом

11.09 / Ares превратило Chevrolet C8 Corvette в 715-сильный гиперкар

29.07 / Посольство РФ получило уведомление о задержании 32 россиян в Беларуси

16.08 / “Вверяю белорусов защите Богородицы”: Папа Франциск призвал Беларусь к диалогу

01.08 / Переход на RAB-тариф уменьшит аварии в электросетях – Всеукраинская энергетическая ассамблея

12.08 / Литва потребовала от Белоруссии провести новые выборы

30.12 / Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье

11.01 / Ясько: Меня сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. Коррупция и девальвация совести стали нормой для некоторых коллег

07.07 / Помпео допустил возможность запрета TikTok в США

17.11 / Нефть подорожала перед встречей ОПЕК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска