 

Konica Minolta запустила платформу для обработки изображений в режиме реального времени

19.01.2021, 20:40, Новости дня
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Konica Minolta использовала искусственный интеллект и новейшие технологии визуализации для создания платформы FORXAI, которая предназначена для обработки фотографий и других изображений в режиме реального времени.

По словам экспертов, IoT-платформа является современным продуктом системы интернет-вещей, которую могут успешно использовать в работе специалисты из сферы маркетинга, производства, здравоохранения и пр.

Новая технология Konica Minolta содержит сразу четыре важных инноваций, отмечают эксперты. Они касаются, кроме обработки изображений, работы с оптикой, материалами и микрообработки. Разработчик провел серьезные исследования перед тем, как создал FORXAI, уточняют специалисты.



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