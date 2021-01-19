 

“Вместе употребляли алкоголь”. В воинской части в Одесской области до смерти избили военнослужащего

19.01.2021, 20:32, Новости дня
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В Одесской области двое военнослужащих по контракту 11-го отдельного мотопехотного батальона избили сослуживца. Он умер в реанимации. Об этом 19 января сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры Южного региона.

“Предварительно установлено, что 15 января между тремя военнослужащими-контрактниками, которые вместе употребляли алкогольные напитки, произошел конфликт, в ходе которого двое из них избили своего сослуживца 1988 года рождения”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 января пострадавший был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, где на следующий день от полученных травм скончался в реанимации.

Выясняются мотивы конфликта, причины смерти военнослужащего и другие обстоятельства трагедии, а также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей, говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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