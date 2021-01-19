 

Госкино Украины в 2020 году не запретило ни одного российского фильма

19.01.2021, 20:32, Новости дня
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Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2020 году не запретило демонстрацию ни одного российского фильма. Об этом говорится в ответе Госкино на запрос агентства “Интерфакс-Украина”.

“По заключению экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации, в 2020 году запрещенных фильмов производства Российской Федерации нет”, – сказано в сообщении.

При этом на рассмотрение экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм российского производства – “Обратная связь” режиссера Алексея Нужного. По результатам проверки фильм был разрешен для показа в украинских кинотеатрах.

В соответствии со ст. 15-1 закона “О кинематографии”, в Украине запрещена трансляция фильмов, произведенных страной-агрессором после 1 января 2014 года.

В январе 2016 года Кабинет Министров Украины уполномочил Госкино запрещать показ фильмов с участием актеров, признанных персонами нон грата в Украине.

16 января 2019 года тогдашний глава Госкино Филипп Ильенко сообщал, что всего ведомство запретило 778 фильмов и сериалов, большинство из них были произведены в РФ.

В 2019 году Госкино запретило демонстрацию пяти фильмов. Среди них – фильм “Восемь первых свиданий”, одну из ролей в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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