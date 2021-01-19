В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона

19.01.2021, 20:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский музыкант и композитор Алексей Евсюков умер от коронавируса. О его смерти в Instagram 18 января сообщил российский продюсер Константин Полещук.

Музыкант скончался в возрасте 71 года. О дате и месте похорон Евсюкова продюсер не сообщил.

“Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. Четверть века нашей творческой дружбы, и COVID-19 все разрушил. Светлая память!” – написал Полещук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Константин Полещук (@poleshchukkonstantin)

Продюсер напомнил, что Евсюков много лет был аккомпаниатором народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 года.

ВИДЕОВидео: Памяти Иосифа Кобзона / YouTube

—