Мнение: Выгодное дельце

19.01.2021, 20:30, Разное

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И вот опять же – по наводке Корпускулы набрел на сногсшибательные цифры по доходам от “русской вакцины”:

“Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Как сообщили 11 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортной работой, цена «Спутник V» составляет 10 долларов за инъекцию. То есть можно говорить о рынке минимум в 12 млрд долларов. Для сравнения: объем экспорта российского оружия в 2020 году, по словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, — 13 млрд.”

https://www.fontanka.ru/2021/01/13/69694566/

Попросту говоря: России с ее (нашими) вакцинами удалось – непонятно как – пролезть на КРАЙНЕ перспективный рынок, можно сказать – на самый лакомый рынок начала 20-х в мире. А это ведь, помимо всего прочего (я имею в виду престиж и гуманистические соображения), еще и – крайне высокотехнологичный рынок. БИОТЕХ, мать его!

Спрашивается – КАК, Холмс?! РФ ведь сейчас, средь бела дня, отбирает у БигФармы ее “законные” барыши, окучивает ЧУЖИЕ территории! “Русская вакцина”, очень удачное, на мой взгляд, название “Спутник”; и цена такая, неожиданно очень божеская, почти демпинговая, 10 баксов, ха-ха. Но ведь объем рынка в пределе – все 7 млрд. жителей Земли, есть куда развиваться! Что особенно смешно – и критикам, ненавидящим Путина вместе с “рашкой”, не развернуться из-за проклятой политкорректности – то есть, попросту говоря, из-за правил современного западного новояза: тут ведь, критикуя, в любой момент можешь ненароком задеть веру в Святой Ковид, а это – харам. Приходится, скрипя зубами, молчать и даже чуть ли не поддакивать: да-да, хорошая вакцина, все на прививки!

Это англичане, видимо – научили и направили? Ну не сами же наши вахлаки так ловко управились!

Благодарности, впрочем, не будет. Демократы такого чувства не знают.