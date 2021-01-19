Калашникова рассказала, как должно быть поделено наследство Грачевского

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19.01.2021, 20:28, Разное
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Светская львица Анна Калашникова рассказала, как должно быть в итоге поделено внушительное наследство покойного режиссера Бориса Грачевского. Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина напомнила, что основатель «Ералаша» трижды состоял в официальном браке.
При жизни Борис Грачевский владел загородным домом, трехкомнатной квартирой в Москве, несколькими авто. К тому же у него были авторские права на детский киножурнал «Ералаш». Имеется информация, что режиссер успел оставить завещание, где прописано, что все имущество достанется третьей супруге Екатерине Белоцерковской и их сыну Филиппу.

Анна Калашникова считает это неправильным. Она убеждена, что наследство Бориса Грачевского должно быть разделено между тремя женщинами, которые состояли с ним в браке. Певица признает, что у режиссера осталась молодая вдова Екатерина. Девять месяцев назад она подарила мужу сына Филиппа. По словам Калашниковой, было бы неправильно, если бы актриса осталась без средств к существованию.

Однако экс-возлюбленная Шаляпина призвала помнить, что у Грачевского есть бывшая жена Анна, которая также родила ему дочь Василису. Она также должна получить какую-то долю, пусть и не очень большую.

Калашникова считает, что все возлюбленные режиссера сделают все, чтобы память о нем сохранилась надолго. Возможно, будет открыт музей или же снят тематический фильм.



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