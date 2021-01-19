Мнение: Навальный предал Хабаровск, теперь Хабаровск сольет Навального!

19.01.2021, 20:24, Разное

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Слушайте, я, правда, не понимаю – зачем они такие тупые? Ну, вот у меня есть несколько пациентов под боком – это какой-то ад. Непроходящий. Невозможный. Но – это работает!

Только что мой лучший друг, недавно ему стукнуло 40 лет, СОРОК – сбросил в Вотсап сообщение про очередной мультик Навального. Теперь про какие-то дворцы Путина. И оказалось, что он сделал это МАССОВО! Т.е. по всей записной книжке! И дальше разговор!

– Бгг, смотри у него 30 млн за два часа, учись Ютубу!

– Ну, и что? В прошлый раз тоже было что-то подобное, монетизация выключена, накруток будет мильен. Толку-то – в аэропорту что-то не было ваших миллиардов хомяков, а возле суда – так вообще 160 дебилов пришло – и то еще плюс охрана, журналисты и т.д.

– Бгг, я еще разослал всем своим в записной книжке!

– А, вот что оно так криво пришло-то. И жена-то знает, чем ты в 40 лет занимаешься? Реально же придеться ей потом говорить, что ты просто дурачок после аварии. А у тебя дети.

– Да, конец твоему Путину – мне уже другие такие же сообщения присылают!

Т.е. перевожу на русский. Он дебил сбросил в Вотсап ссылку и просьбу заспамить других. Некоторое количество таких же дебилов – сделало это.

Ты меня уважаешь? Да, а ты меня? Да! Ну, вот – мы с тобой уважаемые люди!

А на самом деле – это больше грустно, чем смешно. Молодых дегенератов я понять могу: кто-то тупо совсем мелкий, кто-то пытается так девушку закадрить, кто-то думает, что дадут своровать. Но человеку… сорок лет, трое детей, бизнесы, машины – что надо? Что в голове?

Впрочем, есть и хуже. Другой пациент – 50 лет, живет за границей, не признает, во что превратились США, в своих личных проблемах винит, угадали, Путина – считает, что Навальный – просто обязан быть нашим президентом. На вопрос: 1) почему?, 2) за что нам такое, заберите себе!, 3) а как же выборы – отвечает коротко: "Абырвалг!".

И мне уже должно стать пофигу, потому что всем очевидно – наплевать. Виртуальные миллионы онанистов Лешки – вот они, какие есть, с дивана они точно, если что и возьмут – то, вот как раз Вотсап – заспамят нахрен. Но, я уже заканчиваю – а чуть-чуть не забыл сказать главное.

Вот этот вот активист, с которого мы начали – все прошлое лето выносил мне мозг криками про Хабаровск. Теперь он гнило мажется, делает вид, что ничего не было, что прогнозы он про "конец режима" не давал или просто сразу кидается какашками. Кстати, пока я это пишу – он уже избегался по потолку и спамя меня в месенджере – какой Навальный крутой.

Если есть, в общем, ад – то он в голове у навальнят. А потом эти же дебилы еще и свои семьи разувают – донатами для гульфик-фюрера. В такие моменты я даже иногда хочу Лешке все простить и чтобы не посадили.

Все-таки это идеальная операция ФСБ – надо признать.

Счастья вам.