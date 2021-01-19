Мнение: Если бы не было Первой мировой, русский след в Капитолии и русский след в Холокосте

19.01.2021, 20:18, Разное

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1. Весьма подробная альтернативно-историческая карта Европы вымышленной реальности, где не было Первой мировой войны и большинства последовавших за ней катастроф (революций, гражданских войн, Второй мировой войны). На карте показаны границы государств и языков:

https://www.reddit.com/r/imaginarymaps/comments/i6gwcc/languages_of_europe_if_ww1_never_happened/

Дышащие на ладан в начале 20 века Османская и Австро-Венгерская империя всё-таки развалились. Австрия присоединилась к Германии (которая, таким образом, не сократила свою территорию за 20 век, а наоборот, увеличила).

Турция, лишённая военно-экономической помощи большевиков, сумела сохранить за собой заметно меньшую площадь, а геноцида греков и армян в Малой Азии не произошло (во всяком случае, не в таких масштабах).

Польша и Финляндия то ли отсоединились от России, то ли остались в автономном статусе (в котором они ранее были в 1815-1830 годах). На Кавказе границы Российской Империи расширились.

Хоть создатели карты не слишком-то симпатизируют нашей стране, они всё-таки попытались изобразить более-менее реалистичное развитие событий.

Именно страны Центральной и Восточной Европы, включая Германию и Россию, более всего пострадали от Первой мировой и её последствий. Австро-Венгрию и Османскую империю уже едва ли возможно было как-то спасти (уж слишком лоскутными они были в этническом плане и отстающими в экономическом отношении), однако Германская и Российская империи имели все шансы на успешное дальнейшее развитие.

Противостояние России и Германии в 20 веке стало катастрофой для обоих стран. В целом Первая и Вторая мировая войны дорого стоили народам Европы, а истощённые европейские державы лишились мирового лидерства, которое с тех пор перешло к США.

Впрочем, даже в начале 1917 года у России сохранялись все возможности, чтобы войти в число стран-победителей ПМВ, и тогда 20 век мог бы сложиться для нас куда более благополучно. Увы, эту ветку развития нам тоже обрубили.

2. Чего и следовало ожидать. В штурме Капитолия американские власти начали искать русский след, чтобы прикрыть собственные ошибки и внутренние проблемы США. В частности, срочно необходимо затушевать некрасивую историю с подозрительной смертью активиста-трамписта, получившего доступ к личному компьютеру 80-летней лидерки Демократической партии:

https://lenta.ru/news/2021/01/18/laptop/

ФБР начало расследовать данные о том, что женщина, укравшая во время штурма Капитолия ноутбук спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, планировала передать его своему другу в Россию, чтобы тот продал его российским спецслужбам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что о причастности Райли Джун Уильямс из Пенсильвании к хищению ноутбука Пелоси стало известно из показаний свидетеля по делу о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Он заявил, что видел видео, на котором женщина забирает компьютер или жесткий диск из кабинета политика.

«Свидетель заявил, что Уильямс планировала отправить устройство другу в Россию, который должен был продать ноутбук Службе внешней разведки России», — заявил собеседник издания.

Полиция города Гаррисберг сообщила, что женщина, скорее всего, скрывается. Мать Уильямс рассказала, что после штурма Капитолия ее дочь собрала сумку и ушла, сказав, что ее не будет пару недель.

Ранее сообщалось, что сторонник действующего американского президента Дональда Трампа, рывшийся в ноутбуке Нэнси Пелоси, был найден мертвым в своем доме. Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии (Christopher Stanton Georgia) нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она тут же позвонила в полицию и рассказала, что видит «очень много крови».

3. Как полагаете, кто научил Гитлера антисемитизму? Если верить отечественным блогерам и историкам левых взглядов, тут прослеживается отчётливый русский след: именно наши соотечественники, черносотенцы, сделали важный вклад «в формирование нацистской картины мира». Нам с вами должно быть стыдно, мы должны каяться и платить:

https://www.youtube.com/watch?v=glsPqbd68i4

Впрочем, ничего нового наши леваки не изобрели, они просто повторяют американскую пропаганду. Идея о том, что русские должны покаяться ещё и за Гитлера, уже высказывались ранее американским историком Майклом Келлогом в пропагандисткой книге «Русские истоки нацизма (1917–1945)».