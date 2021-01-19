Бородина + Путин = ? – Личное мнение

19.01.2021, 20:16, Разное

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Мне интересно: в Аппарате Президента за пропаганду отвечают действительно те, кто в ней не шарят от слова «ни черта», или Ксения Бородина порет пошлую отсебятину в жалкой надежде получить проектик за прогиб?



Фото: Соцсети

То, что заявила на днях кормилица дрессировщика кота Шантика, удивило даже меня.

Пожалуй, процитирую:

И нас услышали! С этого года заработал официальный (по указу президента) Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями – туда будут направлять госбюджет, а также часть налогов (для этого подняли на 2 проценте налоговую ставку на доходы свыше 5 млн).

Когда я это прочитала, то не поверила своим глазам. Нет, я знала, что у Ксюши в голове — компот из фруктов, но о том, что эти фрукты настолько гнилые, даже я не догадывалась.

Вообще, конечно, пиариться на больных детях — это полное моральное дно, пробить которое невозможно. Бородина его достигла.

Ну, а для тех, кто, как и я, не понял с первого раза, о чём именно вещает эта некрасивая и глупая женщина, поясню.

Оказывается, поднятый налог на доход, превышающий 5 миллионов, пойдёт на лечение больных детей, и это — благодаря Бородиной. «Нас услышали!» — кричит она то ли спьяну, то ли просто строит из себя владычицу морскую.

Вот прям представила картину: Президент зашёл в инсту Бородиной и, полистав там картинки с плавающим омлетом, решил подписать указ о направлении бюджетных средств в фонд помощи больным детям.

Где взять на это средства? «Подниму-ка я именно под это дело налоги тем, кто получает больше 5 миллионов рублей в год», — решил Путин.

Бред? Полнейший.

Но именно его несёт Бородина, ещё и намекая на каких-то знакомых «наверху»:

Мне раньше лично наверху знакомые отвечали «Ксюш, ну ты ж понимаешь, либо нам надо помочь всем, нельзя только одному!»

Ну, какие у тебя — вот лично у тебя — нервной жены дрессировщика покойного Шантика — могут быть знакомые «наверху»? Ты кто?

Ни для Ксении, ни для Оленьки-голеньки годы сидения на бревне публичного дома 2 не прошли даром. И та, и другая на фоне забитых птушниц, хабалок из подворотни и гопников-деградантов ощутили себя звёздами первой величины и приближёнными к власти.

Да, что там к какой-то абстрактной власти: к самому Путину, который по подсказке Бородиной подписывает указы, о поднятии налогов — в том числе.

В общем, чото ржу. А вы?

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