 

Израильский телеведущий привился «Спутником V»

19.01.2021, 20:06, Новости дня
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Известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила израильская общественная радиовещательная корпорация Kan.

«Гиль-Хар (…) стал первым израильтянином, получившим российскую вакцину», – говорится в сообщение корпорации, опубликованном в Twitter.

По словам телеведущего, вакцинироваться российской вакциной его убедил примеру двух коллег-журналистов, а также полутора миллиона привившихся россиян. А также высочайшая эффективность вакцины.

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— (@kann_news) January 19, 2021

Ранее СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв.

В РФ израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».



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