Аэропорт Домодедово потерял почти половину пассажиропотока в 2020 году

19.01.2021, 20:06, Новости дня

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Пассажиропоток московского аэропорта Домодедово снизился в сравнении с 2019 годом на 42% до 16,4 млн человек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что в 2019 году пассажиропоток Домодедово составил 28,3 миллиона человек, в 2020 году этот показатель упал до 16,4 млн человек, что на 42% ниже, передает РИА «Новости».

Пассажиропоток на внутренних авиаперевозках составил 13,5 миллиона пассажиров. На 23,4% до 2,6 млн человек трафик вырос на следующих направлениях: Сочи, Геленджик, Калининград, Ростов-на-Дону и Белгород.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях составил 2,9 миллиона авиапутешественников.

В декабре прошлого года на внутренних рейсах аэропорт обслужил 1,21 миллиона человек. В пятерку лидеров по приросту трафика вошли: Сочи, Геленджик, Ульяновск, Астрахань и Новокузнецк. Прирост составил 67,7% в сравнении 2019 годом, что равняется 139 тысяч человек.

В этот же месяц на международном направлении аэропорт обслужил 148 тысяч человек.

Напомним, пассажиропоток столичного аэропорта Шереметьево снизился по сравнению с 2019 годом на 60,2%, до 19,8 млн человек. Интенсивность полетов в воздушном пространстве РФ в 2020 году снизилась на 29%, сообщили в Росавиации. В прошлом году российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 1,3 миллиона полетов, что на 29% ниже, чем данные за тот же период 2019 года