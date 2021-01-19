Известный израильский ведущий прилетел в Москву и привился вакциной “Спутник V”

19.01.2021, 19:58, Разное

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Это уже не первый случай, когда представители зарубежных СМИ отдают предпочтение вакцине

“Спутник V”.

Отвечая на вопрос, почему он принял такое решение, израильский телеведущий заявил, что его убедил пример двух коллег-журналистов, а также полутора миллиона привившихся россиян.

Также он отметил, что доверие вызывает высочайшая эффективность вакцины

“Спутник V”. “Рукавчик надо поднять”, – мило говорит медсестра телеведущему, а по завершении процедуры хвалит: “Красавчик”. Дов Гиль-Хар широко улыбнулся на камеру и пожелал удачи человечеству.

Напомним, в России 18 января началась массовая бесплатная вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Граждане могут привиться одним из двух отечественных препаратов.

Первый препарат – разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи “Спутник V”, который стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Вторая вакцина – “ЭпиВакКорона” – была разработана Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии “Вектор” в Новосибирске.