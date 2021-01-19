Что посмотреть: Кэри Маллиган о новом захватывающем триллере “Девушка, подающая надежды”

19.01.2021, 19:50, Разное

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В прошлом году на фестивале “Санденс” показали полнометражный дебют режиссера Эмиральд Феннел, который получил множество положительных отзывов кинокритиков. Феннел известна массовому зрителю по второму сезону британского шпионского сериала “Убивая Еву” – она выступила сценаристом, а также по фильмам “Таинственный Альберт Ноббс”, “Девушка из Дании” и сериалу “Корона”, где она была задействована уже в качестве актрисы. Теперь ее дебютная работа в большом кино добралась и до России – фильм “Девушка, подающая надежды” можно будет посмотреть в кинотеатрах, начиная уже с этого четверга. Пока же в нашем распоряжении оказалось интервью исполнительницы главной роли в картине Кэри Маллиган, в котором она рассказала достаточно для того, чтобы составить первое впечатление о новинке.

О сюжете фильма

“Девушка, подающая надежды” — фильм про тридцатилетнюю женщину, которая начинала свой путь с желания стать врачом, но которой пришлось оставить все, чтобы позаботиться о подруге, пережившей нечто ужасное. Зритель впервые встречает персонажа через десять лет после произошедшего, но она по-прежнему снова и снова проживает травму, пытаясь найти способ справиться с ней. И этот способ – шаг за шагом восстанавливать справедливость и учить мужчин вести себя подобающим образом.

Кэсси ходит в клубы по ночам и притворяется пьяной, хотя на самом деле совсем не пьет. Она позволяет “спасти” себя какому-нибудь мужчине, и когда тот пытается воспользоваться её положением, мгновенно выходит из образа и показывает, что на самом деле трезва.

О том, что ее привлекло в проекте

Самое интересное в этой истории – это не крайности и не проявления худших форм насилия, которые испытывают на себе женщины, а те самые едва уловимые моменты, к которым наше общество уже привыкло. Именно эти сцены в фильме кажутся мне наиболее интересными — ежедневные ситуации, которые происходят с молодыми девушками и женщинами и которые все мы принимаем по мере взросления. Неопределённость вокруг этих тем — вот, что рассматривает в этой истории Эмиральд. Разумеется, в сердце сюжета лежат чёткие представления о добре и зле, в соответствии с ними выстраивается путь героини: она пытается в каком-то смысле исправить неправильное. Но в фильме есть моменты, на которые по праву можно смотреть с двух точек зрения, и именно эти “серые зоны”, о которых мы не говорим, по-настоящему интересны.

О своем персонаже

Невероятная преданность — это главная ее черта. То, что случилось с ее подругой, она так и не смогла отпустить даже спустя десять лет. И эта их дружба показалась мне такой прекрасной, у меня ведь тоже есть очень близкие подруги… Помню, когда мы познакомились, Эмиральд сказала: “Мне так надоели эти фильмы про месть накрашенных яркой помадой девиц с мачете. Что бы ты на самом деле сделала, если бы с твоей подругой так обошлись? Как далеко ты бы зашла ради своей подруги?” И мне кажется, фильм не только про то, как женщины защищают друг друга, но ещё и про преданность, привязанность к подруге и желание сделать что-то в память о ней, несмотря ни на что.

О том, как Кэсси оборачивает ситуацию против мужчин

Она тщательно продумывает свой гардероб, причёску, то, как выглядит её макияж и как накрашены ногти. Для неё это броня, части своего рода защитного костюма. Все мы постоянно носим такие костюмы. Свою броню Кэсси надевает каждый день, чтобы защитить себя от окружающего мира. Наряды Кэсси, возможно, несколько диссонируют с ее реальным возрастом, но этому есть объяснение. Все дело в том, что она не готова двигаться дальше, она и наряды подбирает, как те, что она носила 10 лет назад, когда и произошел тот самый случай с подругой. Однако по ночам она использует своё умение перевоплощаться, становиться совсем неузнаваемой, примерять новые образы. Притворяясь беззащитной, она привлекает мужчин, готовых воспользоваться ее беззащитностью, чтобы в конечном счёте обернуть ситуацию против самих хищников.



О работе с комиком Бо Бёрнемом, сыгравшим Райана, в которого влюбляется ее героиня

Работать с Бо было проблематично. Если честно, даже и не помню, когда в последний раз мне мешал работать смех: я же снималась в таких серьёзных фильмах. А он запорол кучу дублей, смешив меня. Но у него такая быстрая реакция, он всегда добавлял в сцены что-то от себя, и от его новшеств я обычно заливалась смехом. Но он потрясающий. Сложно представить кого-то вместо Бо в этой роли, потому что фильму необходим такой юмор.

О работе с Лаверн Кокс, сыгравшую Гейл, начальницу Кэсси

У Лаверн молниеносное чувство юмора. И такое доброе сердце. Думаю, Кэсси, особенно работая в кофейне, держит всё в себе и просто пялится на мир сквозь свою чёлку. Она очень надменно ведёт себя с Райаном в их первую встречу, а Гейл, по-моему, делится с ней своей жизнерадостностью. Будь у неё другое начальство, её жизнь могла бы быть невыносимой, но Гейл радостная, как и Лаверн. В Лаверн столько радости — она постоянно поёт, слоняясь вокруг. И мне кажется, её теплота и доброта перенеслись и в ее персонажа.

О режиссёре и сценаристе Эмиральд Феннел

Я от неё в восторге. Помню, что после первых съёмочных дней мне захотелось всем режиссёрам разослать памятку, что, оказывается, на площадке можно быть вежливыми. Можно блестяще выполнять свою работу, оставаясь при этом приятным человеком. Я ни разу не видела, чтобы она вышла из себя – Эмиральд всегда была милой, проницательной, умной и открытой. Она не валяла дурака. У Эмиральд есть способность давать идеальный комментарий, как только он понадобится. Она никогда не скажет “Снято!”, пока не будет довольна. И мне бы никогда в голову не пришло, что этот фильм – ее дебют в полнометражном кино. Эмиральд очень комфортно себя чувствовала.

О тематике фильма

Я действительно считаю, что мы, женщины, – особенно сейчас, когда я ощутила силу этого сообщества, – заботимся друг о друге. Это открытие произвело на меня наибольший эффект: мысль о том, как мы присматриваем друг за другом в этом мире немного больше, чем прежде.

Об ожиданиях от фильма

Я надеюсь, зрители классно проведут время! Я хочу, чтобы они ощутили то же, что и я при прочтении сценария. Я смеялась и плакала, было мне и немного страшно. А когда я дошла до концовки, то начала задыхаться. Хотя я и раньше снималась в фильмах, затрагивающих непростые темы. Советую посмотреть кино и тем, кто хочет сбежать от реальности, развлечься и получить удовольствие. Думаю, в фильме есть для этого всё необходимое: он очень романтичный, смешной, немного страшный и мрачный, но при этом красивый, так что его приятно смотреть.