 

Представлен «неубиваемый» кнопочный смартфон Ulefone Armor Mini 2

19.01.2021, 19:46, Новости дня
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Китайская компания Ulefone провела презентацию новой модели кнопочного смартфона Armor Mini 2, который уже получил прозвище «неубиваемого».

В гаджете установлен маленький экран с диагональю 2,4 дюйма. А емкость аккумуляторной батареи составляет 2100 мАч. Кроме стандартной раскладки, в клавиатуре T9 предусмотрена удобная кнопка для экстренного вызова, а также отдельная – для включения фонарика.

Как известно, кнопочные телефоны остаются востребованными среди части пользователей. В основном, речь идет о людях преклонного возраста и тех, у кого слабое зрение и кто вынужден давать команды смартфону, отыскивая кнопки наощупь. В аппарате предусмотрена и камера, которая может вести съемку с разрешающей способностью 0,3 Мп. Радует и цена мобильника – всего 50 долларов.



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