 

Мнение: “Хельге Ингстад” разделают на металл

19.01.2021, 19:40, Разное
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Завершилась история норвежского фрегата "Хельге Ингстад", который был протаранен танкером "Сола" в 2018-м году и затонул.
После подъема, военные не исключали возможности восстановления дорогостоящего корабля (который в свое время для норвежцев построили в Испании), но в конечном итоге пришли к выводу, что проще заказывать новый корабль, чем пытаться восстановить "Хельге Ингстад". В итоге, летом 2019-го года его списали https://colonelcassad.livejournal.com/5088315.html
История фрегата завершилась банальной продажей норвежской компании, которая разделает его на металл. Сумма продажи корабля составила 7 млн. долларов при стоимости постройки 600-650 млн. долларов.

Источник: Colonel Cassad



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