 

Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски

19.01.2021, 19:38, Новости дня
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Бывший тренер проекта “Зважені та щасливі” на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко 19 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, призналась, что мечтает проколоть соски.

Скриншот: anitasporty / Instagram

В то же время тренер подчеркнула, что не планирует наносить на тело татуировки.

“Если бы хотела, то в тот же день она бы у меня появилась”, – призналась Луценко.

Скриншот: anitasporty / Instagram[

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2018 году Луценко принимала участие в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В 2016 году она сообщила, что стала мамой. Имя отца ребенка Луценко тогда не назвала. В декабре 2020 года она призналась, что отец четырехлетней Мии является ее гражданским мужем, а сама она никогда не была замужем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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