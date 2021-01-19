Тупицкий написал заявление Венедиктовой. Он считает, что ГБР и генпрокуратура нарушили Конституцию

19.01.2021, 19:38, Новости дня

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Консутитуционный суд Украины 19 января опубликовал заявление главы КСУ Александра Тупицкого, в котором он обратился к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой.

В нем отмечено, что должностные лица Офиса генпрокурора и Госбюро расследований нарушили Конституцию Украины и положения Криминально-процессуального кодекса относительно Тупицкого.

“15 января в КСУ по электронной почте пришла повестка (с пометкой “повторно”), подписанная следователем ГБР Р. Крупкой про вызов меня к следователю на 20 января на 10.00 для участия в процессуальных действиях в уголовном произовдстве №12013110060002990 в качестве подозреваемого”, – сказано в заявлении.

Тупицкий подчеркнул, что вызов его в качестве подозреваемого юридически не обоснованно, потому что у него нет статуса подозреваемого ни в этом производстве, ни в каком другом. Глава КСУ заявил, что ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении уголовных правонарушений.

“В результате неправомерных действий и решений должностных лиц Офиса генпрокурора и Госбюро расследований я лишен возможности реализовать свои законые права: в частности, знать, в совершении какого уголовного правонарушения меня подозревают”, – отметил Тупицкий.

Он попросил Венедиктову “в случае существования законных оснований” сообщить ему о подозрении в установленном законом порядке, устранить нарушения, допущенные прокурорами, и обратиться к президенту Украины для отмены указа об отстранении Тупицкого от исполнения обязанностей главы КСУ.

19 января в КСУ заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание КСУ. В КСУ отмечали, что хоть Тупицкий и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но он должен выполнять руководство судом.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте.

Журналисты программы Схемы (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами “Зуевского энергомеханического завода”. Ранее журналисты сообщали, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

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