 

МИД Украины приветствовал санкции США против “Северного потока – 2”

19.01.2021, 19:38, Новости дня
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МИД Украины приветствовал решение США о введении санкций против строителей газопровода “Северный поток – 2”. Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Санкции против компании KVT-RUS и судна “Фортуна” еще больше усложнят достройку газопровода, отметили в МИД.

“Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США ради защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом”, – говорится в сообщении.

Україна вітає новий крок США на протидію Північному потоку 2. Санкції проти KVT-RUS і судна Fortuna ще більше ускладнять його добудову. Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з нашими стратегічними партнерами США задля захисту енергетичної незалежності України та Європи загалом.

— MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) January 19, 2021

Правительство США сегодня опубликовало новый санкционный список, в который попали российский трубоукладчик “Фортуна”, задействованный в прокладке газопровода “Северный поток – 2”, и другие российские компании и суда.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. 

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. “За” проголосовал 81 сенатор, “против” – 13.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по “Северному потоку – 2”. Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода “Северный поток – 2” протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии, однако уже в середине января этого года Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение на прокладку трубопровода.

18 января стало известно, что строительство газопровода в водах Германии приостановили из-за жалобы экологов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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