Мнение: Новый Год – новая Шоколадница!

19.01.2021, 19:36, Разное

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Картинка “Кто такие эмпаты” из интернета

Точнее, новые встречи в Шоколаднице (Шоколадницу-то оставляем старую). Итак, на дворе 2021 год, страна до сих пор не может найти свою утраченную эмпатию – и это значит, что моя книга “Страна утраченной эмпатии” остается по-прежнему актуальной (а в пору ковидного безумия – и подавно).

Мы все переживаем счастье, друзья мои – только сами его не ценим. Мы можем свободно и невозбранно ходить в заведения общепита, есть там, пить – и даже, что уж совсем грандиозно – ОБЩАТЬСЯ! Спросите любых жителей Европы и даже некоторых штатов Америки – им такое счастье давно, уже много месяцев, снится только в самых радужных снах. В большинстве стран старушки Европы людей даже из дома отпускают с трудом и под большим подозрением. А мы…

Грех не пользоваться возможностями, которые недоступны большей части человечества: ходить в кино, гулять где угодно, свободно дышать, заходить в кафе, в магазины, покупать книги вживую, а не онлайн, общаться с настоящим автором, получать у него настоящий автограф… Все это возможно в “Шоколаднице”, и прямо завтра, в среду, 20 января!

Итак, дорогие будущие читатели, завтра я жду вас в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начну – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч. Не допустим, чтобы 2021 стал хуже старого!

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 20 января 2021 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Книга придет к вам в лучшем виде, и тоже – с автографом автора!

Как всегда, напоследок отзыв из ФБ от того, кто уже прочел:

“К слову, очень понравилась книга. Одна обложка чего стоит: сразу запах несвежих хрущей, нафталина и мокрой пыли.

Как разговор с собеседником, который с тобой солидарен почти во всем, но может добавить и от себя по всем пунктам ряд наблюдений и ценных выводов.

Почерпнул систематизированную охапку новых аргументов и фактов для борьбы с совкофилами.

Я бы рекомедовал книгу иностранцам, которые хотели бы глубже понять наши несчастные народы, их мотивации и судьбу.

Ну и, само собой, книга весьма актуальна и для наших людей, на фоне происходящих в Беларуси событий”.