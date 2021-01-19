В Европарламенте рассказали о новых санкциях против строительства «Северного потока -2»

19.01.2021, 19:34, Разное

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Представитель Европарламента Симон Т., пояснил о новых санкциях против строительства «Северного потока -2». Он отметил, что в ЕС готовятся ограничительные меры, а уже действующие ограничения пока не снимут.

Ситуация с газопроводом «Северный поток – 2» всерьёз беспокоит США и именно поэтому 19 января были введены новые ограничительные меры, но уже против корабля-трубоукладчика «Фортуна». В свою очередь в ЕС также готовятся санкции, но пока правящие партии больше беспокоит ситуация с Навальным. Именно поэтому вопрос о введении санкций против прокладки газопровода не стоит на повестке. Эта ситуация остаётся неизменной, даже несмотря на давление со стороны США, отметил представитель Европарламента.

В свою очередь несколько партий ЕС вовсе отказались поддерживать ограничительные меры. Социал-демократическая фракция и правоцентристская общеевропейская политическая партия никак не реагируют на «Северный поток – 2» из-за Германии. Остальные же рассматривают возможность в феврале расширить список лиц, на которых будут распространятся европейские ограничения, но это связано с нарушением прав человека, а не строительством газопровода, пишет интернет-издание iReactor.