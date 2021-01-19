Игорь Николаев объяснил, почему никогда не сбривает усы

19.01.2021, 19:34, Разное

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Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев объяснил, почему с юношеских лет не сбривает свои густые усы. В интервью коллеге по цеху Валерии для ее YouYube-канала артист признался, что всегда хотел быть хотя бы немного похожим на своих любимых музыкантов того времени.

Сейчас Игорь Николаев соответствует моде прошлых лет. Тогда усы носили практически все знаменитые артисты. Композитор только однажды решился сбрить их. Это пришлось сделать перед тем, как принять присягу в армии. Тогда Николаев носил густые, моржовые усы. Однако их заставил солдата сбрить старший лейтенант.

Игорь Николаев не считает, что усы помогли ему как-то в развитии карьеры. Все композиции, написанные им, создавались исключительно ради творчества.