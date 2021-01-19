Ученые усомнились в эффективности и безопасности вакцины «ЭпиВакКорона»

19.01.2021, 19:32, Разное

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Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор» в Новосибирске, получила регистрационное удостоверение в октябре 2020 года. Препарат содержит синтетические пептиды – фрагменты трех вирусных S-белков. Антигены в составе вакцины объединены с белком носителем, в качестве адъюванта (вещества, усиливающего иммунный ответ) вакцина содержит гидроксид алюминия. Третья фаза испытаний «ЭпиВакКорона» началась в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор, в нем участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, масштабное производство препарата ожидается в феврале.

Как сообщила МедПорталу научный сотрудник Эдинбургского университета, молекулярный биолог Татьяна Дуднакова, доступная информация о вакцине «ЭпиВакКорона» вызывает серьезные вопросы. На сегодняшний день «Вектор» не опубликовал ни одной научной статьи, есть только патент. Между тем, подход к исследованию и дизайн вакцины имеют потенциальные недостатки. Например, синтетические пептиды могут вызывать образование антител, которые могут не «узнать» живой вирус.

Разработчики «проверяли получаемые антитела на S-белок, тоже рекомбинантный, то есть нативный гликозилированный S-белок они могут и не узнать, – объяснила эксперт. – Как минимум в двух пептидах [входящих в состав вакцины] есть сигнал гликозилирования, то есть антитела на них точно не узнают нативный белок».

По мнению Дуднаковой, исследования на животных тоже не вселяют оптимизма: неизвестно, защищают ли антитела от настоящего вируса, не был изучен клеточный иммунитет.

«То есть или нет реальной защиты или они не смогли нормально представить данные. У французов подобная вакцина не сработала», – объясняет эксперт, ссылаясь на провал клинических испытаний вакцины от коронавируса Sanofi и GlaxoSmithKline. Фармкомпании заявили, что препарат показал недостаточный иммунный ответ у пожилых людей, поэтому его запуск отложен до конца следующего года.

«Остается быть оптимистом и надеяться. Но внутренний скептик и лабораторные опыт не дают покоя. Хотелось бы ошибаться», – сказала Татьяна Дуднакова.

Она добавила, что чтобы объективно смотреть на вакцинацию, нужна научная статья с подробным разбором данных, включая анализ антител и клеточный ответ, не говоря об эффективности и безопасности. Дуднакова считает, что вакцина «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, вызывает гораздо больше доверия, поскольку производитель регулярно публикует данные клинических испытаний, а иностранные аденовирусные аналоги доказали свою эффективность.

Молекулярный биолог Ольга Матвеева разделяет сомнения Дуднаковой и назвала «аморальным» решение выпускать в гражданский оборот вакцину, об эффективности и безопасности которой ничего не известно.

«Мы не знаем, способна ли вакцина провоцировать образование протективных антител, мы не знаем, способна ли она вообще защищать от инфекции. Может, наоборот, вакцина будет инфекцию усиливать при встрече с реальным вирусом», – написала ученый на своей странице в Facebook.

Матвеева ссылается на статью в журнале Nature, из которой следует, что в исследованиях на мышах вакцины, экспрессирующие нуклеокапсидный белок, не обеспечивают защиту, а, наоборот, усиливают вызванную инфекцией пневмонию. В состав «ЭпиВакКорона» входит три пептида шиповидного белка и нуклеокапсидный белок коронавируса как носитель.