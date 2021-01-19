Мнение: Замурованный

19.01.2021, 19:28, Разное

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Оставлю это здесь. Это документ, на основании которого Навального замуровали в спецблоке «Матросской тишины». И этот документ не имеет никакого отношения к праву.

Навальный, оказывается, не арестован. Он задержан. На 30 суток. Судья ссылается на статью 46 УИК РФ. Но эта статья не имеет никакого отношения к Навальному, потому что она об ответственности «за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания». А Навальный не приговаривался к исправработам.

Видимо, на судью, вызванную в полицию, плохо повлиял портрет «крестного отца» ГУЛАГа Генриха Ягоды, и она слепила то, что слепила, возможно, не приходя в сознание…

В общем, замуровали Навального в «Матросской тишине». И сделали это по правовому беспределу….