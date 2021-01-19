Мнение: Продовольственно-положительная Россия, ячменеколонка и подорожавшая пшеница

19.01.2021, 19:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Россия не только обеспечила свою продовольственную безопасность, но и стала чистым экспортёром пищевых продуктов. Собственно, мы уже давно кормим остальной мир, так как продаём базовые продукты питания, а сами покупаем преимущественно деликатесы и прочие плохо растущие в России товары — экзотические фрукты, кофе, вино и табак. Теперь мы пошли ещё дальше — с 2020 года наш экспорт превысил импорт не только по весу, но и по стоимости:

https://genby.livejournal.com/892075.html

Впервые стоимость российского экспорта продовольствия превысила стоимость российского импорта продовольствия в денежном выражении.

Если до Путина отношение экспорта к импорту не превышало 15%, то к 2013 году это соотношение удалось поднять до 40%. Стратегия импортозамещения была принята в 2012 году, и после введения продовольственного эмбарго в августе 2014-го в ответ на санкции Запада ряд отраслей получили дополнительный стимул для замещения иностранной продукции. За пять лет России удалось снизить импорт продовольствия в 1,5 раза. Мы закрыли практически полностью потребности страны по сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, картофелю. Российский экспорт продовольствия 2013-2020 удалось удвоить. В результате экспорт превысил импорт на 4%. <…>

В основном, мы импортируем товары, которые в России не производятся, львиную долю из которых составляют предметы избыточного потребления: вино, табак, разные сорта фруктов, дорогие сорта чая и кофе, какао-бобы и прочее. <…>

Так как мы продаем десятки миллионов тонн зерна а покупаем миллионы тонн фруктов, продовольственная независимость России по весу была достигнута ещё в 2007 году. Едят же не доллары, а продовольствие. Скорей всего, превышение экспорта над импортом по весу в 2020 году достигло 4-5 раз. В случае военного времени (отказавшись от вина, экзотических фруктов, табака и шоколада) мы прокормим ещё одну Россию.

Важность этого достижения сложно переоценить. До революции российский народ питался скудно, а в советские времена продовольственные затруднения переросли в тяжёлый голод, который закончился только благодаря Хрущёву, который признал поражение советского сельского хозяйства и начал импортировать зерно из-за рубежа. Сейчас впервые в истории мы одновременно и обеспечиваем полное изобилие на внутреннем рынке, и отправляем излишки за рубеж.

Полагаю, российское сельское хозяйство будет развиваться и дальше. Сегодня меня спрашивали, куда стоит вкладывать деньги. Давать конкретные советы я не хочу, — по тем же причинам, по которым врачи не любят давать в интернете советы медицинские, — однако всё же я отмечу, что часть лично моих денег вложена в нашу сельхозотрасль.

2. Россия теперь с большим отрывом занимает первое место в мире по производству ячменя: если в 2010 году мы производили 8,3 миллиона тонн, примерно столько же, сколько Германия и Франция, то в 2019 году – уже 20 миллионов тонн. Кроме того, мы вышли на второе место в мире по экспорту ячменя после Франции (4 миллиона тонн против 7 миллионов тонн у французов):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/rossiia-vyshla-v-lidery-po-proizvodstvu-i-eksportu-iachmenia-5ff4c902fe4e686f6a8a3daf

Основная часть ячменя используется у нас не для изготовления пива, а для производства кормов для животных – так что это дополнительное свидетельство успехов российского животноводства.

Фанаты советского сельского хозяйства рассказывают, что СССР закупал за рубежом пшеницу не потому, что своей не хватало на прокорм населения, а якобы чтобы было чем кормить животных. Вместе с тем известно, что крупный рогатый скот с большей пользой поедает не пшеницу, а ячмень и овёс (включая их солому).

С какой целью СССР покупал пшеницу, причём качественных твёрдых сортов, вопрос риторический. Также понятно, что почему советские колхозы не могли наладить выпуск достаточного объёма ячменя, хотя ячмень и является весьма неприхотливой культурой, пригодной для выращивания даже в относительно прохладных регионах.

3. Цены на зерно в мире всё растут и растут. Приходится ограничивать экспорт пошлинами, чтобы сдержать рост цен на хлеб внутри России:

https://lenta.ru/news/2021/01/12/wheat/

…российское правительство с 15 февраля вводит экспортную пошлину на пшеницу в размере 25 евро за тонну. Так Москва реагирует на повышение мировых цен, ставшее неизбежным из-за неблагоприятных погодных условий, ставящих под угрозу урожай во многих странах. Фьючерсы на эталонные сорта пшеницы на Чикагской бирже близки к шестилетним максимумам.

За счет внедрения экспортной пошлины власти рассчитывают снизить экспортные потоки и повысить предложение на внутреннем рынке, что в конечном итоге должно привести к снижению цен.