 

Крещеники – Личное мнение

19.01.2021, 19:22, Разное
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Иисус был верующим, весёлым, добрым и бичевал пороки. Я, как Иисус, верю в Б-га, весёлая, добрая и гноблю порок.

Однако ни я, ни Иисус не ходим посреди зимы рубить прорубь. Не окунаемся в неё, считая, что смываем свои грехи.


Фото: Соцсети

Возникает вопрос, в связи с этим: что делают люди на фото выше? Минус 20, снег, лёд, а после, как часто бывает, водочка.

Вот это вот — верующие люди?

Язычники прыгали в костёр, посвящая оргию летнему солнцестоянию. Кто выше прыгнет? Кто опалит волосы на лобке? Кто потом быстрее задерёт на жопе юбку? Кто с кем сольётся в оргии, проявив молодецкую прыть?

На мой взгляд, окунание в ледяную воду ничем не отличается от языческих скачек в лесу над костром. И там, и тут люди демонстрируют не веру, а бесноватость. Что в голове человека, ныряющего в минусовую воду?

Бухали, бездельничали, гадали — это вообще нонсенс, все дни напролёт от Рождества до Крещения. А потом решили смыть с себя всю свою греховность, окунувшись зачем-то в ледяную прорубь.

Смыли? Нет. Это так не работает.

Ныряет — ныряльщик, но никак не верующий. Верующий прочитал Отче наш и лёг спать.

Ныряли на Крещение в прорубь? Зачем?

Источник: Лена Миро



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