Личное: “Была маленькая и бедная”

19.01.2021, 19:10, Разное

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Такие как эта автор пишут письма в рубрику, подробно рассказывают свою ситуацию, жалуются и хвастаются примерно поровну, просят помощи, как бы им из ситуации выйти, а дальше сообщают, что вот так выходить не будут, вот так не будут и вот так тоже не будут ни за что.

Авторы, лучше вам вообще не выходить из ситуаций своих. Оставайтесь там, где вы есть. Всем ведь на вас наплевать. Когда вы уже догадаетесь? И перестанете думать, что кому-то хочется вас переубеждать.

Сами разбирайте, друзья.

aunt_robin

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мы с П. познакомились в 2012-ом году, мне тогда было 19 лет: выпускница проф.тех.училища, своя квартира, но заработок три копейки, родителей и бабушек нет, тусовочный образ жизни. П. был тогда женат, у него есть ребёнок, очень хорошие деньги, вращается в высших кругах, разница в ОЗ огромная. Мы списались в соцсети, выпили пива в баре, провели ночь в отеле, и всё завертелось: он стал много мне писать, часто настаивать на встречах, я сначала была только за, но уже в течение месяца это стало нервировать. Мы постоянно из-за какой-то ерунды конфликтовали, у меня такого никогда больше ни с кем не бывало. Он спрашивал обо всём-всём, а о себе рассказывал очень мало. Гуглил меня, мониторил страницы моих друзей, просил скидывать геолокацию и/или селфи, когда мы не были рядом.

Но он сходу, с первого же дня, начал одаривать всяким, что я не могла себе позволить: давал деньги “на такси” (я тогда берегла каждую копейку, и ни за что не поехала бы на такси, но деньги брала), купил телефон, водил по ресторанам и отелям. Однажды хотел купить мне одежду, отвёл в магазин, но мне там ничего не понравилось, и он разозлился. Я попросила отпустить меня домой, он проводил меня через половину города до моего дома, но уже через несколько часов стал писать, чтобы приехала, звонить, умолять, и я приехала. В общем, встреч с ним стало больше, чем дней, когда мы не виделись. Потом он расстался с женой, не предупредив меня об этом. Это всё в первые два месяца.

Мне нравился он внешне, и очень нравились его деньги, но не нравилось всё остальное. Кроме того, я хотела гулять, веселиться и заводить романы, а он очень хотел, чтобы я спала только с ним. Общение быстро скатилось в какой-то невообразимый срач: он признавался в любви, расписывал преимущества эсклюзивных отношений, писал 500 раз и звонил по 50 раз в день, а я его стала откровенно посылать, но он никогда не дистанцировался, а становился ещё навязчивее. Мои друзья уже привыкли к тому, что он всегда поблизости, встречает меня и ждёт, и от работы он постоянно отвлекал. Любил приезжать к моей работе в обед, просить выйти, водить куда-нибудь в кафе, а потом удерживать около часа, например. Это был тяжёлый период, он очень неадекватил тогда, но тем не менее, мы встречались, регулярно занимались сексом, он покупал всё, что попрошу, вплоть до машины, помог отремонтировать мою жилплощадь.

Иногда П. со мной во время ссор грозил порвать отношения, я встречала это радостно, но он даже суток не выдерживал, чтобы снова не начать мне писать-звонить.

Так продолжалось два года; у меня в это время были побочные романы всякие, но в 2014-ом году я влюбилась в подходящего мне по возрасту и социальному статусу А., а вскоре вышла за него замуж. П. переживал это тяжело. Я с самого начала отношений с А. пыталась от П. максимально дистанцироваться, чтобы быть верной мужу, была страшная нервотрёпка, П. караулил нас под окнами в машине, угрожал физической расправой, умолял, задаривал. Потом он исчез на две недели. В первые несколько дней я очень плакала, вспоминала всё хорошее, что у нас было, сожалела, что больше не будет. Потом он снова стал как ни в чём не бывало писать и любить, но уже не так навязчиво, как раньше, он существенно нормальнее стал. Мы стали с П. иногда встречаться, проводить время вместе, потом встречи стали регулярными, постепенно вернулся секс. Я не чувствовала за это никакой вины, не знаю почему, может я белоснежка. С А. они друг к другу относились настороженно, П. говорил: ничего не хочу о нём слышать, не хочу его видеть. Так прошли ещё три года.

В 2017-ом году А. с П. начали общаться и подружились; П. переехал, прокачал экономику, здоровье и имидж, и решил искать себе девушку. Но он решил быть честным и всем заявлять, что любит другую. Дольше трёх месяцев ни одна не продержалась; некоторых, прогрессивно настроенных, он знакомил с нами, и у нас были такие какие-то романы вчетвером – совместный досуг разного характера, общие переписки, секс друг с другом в разных комбинациях. А. был доволен, ему нравились эти девушки и общаться с П., я не ревновала. Санкционировал бессрочно мой секс с П. Где-то через полтора года П. объявил, что девушки неподходящие и надоели, и перестал их искать.

Все эти годы П. вливает в меня деньги. Я сначала никак не могла выбраться из кучи дурацких аддикций: пила, играла в игры, толстела на 15 кг. В 2019-ом вот выбралась, похудела, перестала заниматься ерундой. Пытаюсь выбраться из карьерной ямы: в эти годы подрабатывала по профессии, но вяло, ведь мужики содержат же, училась в университете за деньги П., но меня отчислили после двух курсов, не потянула, слишком хороший вуз выбрала, а свою лень преодолеть не смогла. Сейчас кажется, что смогла бы, но уже как-то поздно, хочется поскорее нормально работать. С такой работой, как сейчас, чувствую себя ущербно на фоне окружения. Учусь на курсах за деньги П., продолжаю работать по профессии.

Я очень хорошо отношусь к П. Мы друг друга знаем как облупленных, я привыкла к нему, ценю всё, что он делает, но что-то во мне в последние полгода изменилось, и я всё чётче это осознаю. Все эти годы я по-прежнему каждый день отвечаю на все его сообщения на тему “чё делаешь?, а с кем ты?, а куда ты пошла?, а когда мы увидимся?”, и если вдруг долго не отвечаю, то он начинает грустить и потом ему два дня грустно, и он постоянно требует, чтобы утешала. Утешаю. Мне важно чтобы ему было норм. Видимся в среднем по два раза в неделю, если реже – начинаются претензии, я соскучился. Если я вдруг уезжаю куда-то с мужем хотя бы дней на пять, то это для него уже беда, и он начинает сходить с ума ещё заранее, до моего отъезда. Постоянно спрашивает, люблю ли я его, “всё хорошо да?”, “у нас всё будет хорошо?”, требует секса. Секс с ним мне не интересен уже лет семь, но я продолжаю им заниматься. Когда становится меньше секса, П. замечает и расстраивается. Надо чтобы было достаточно секса. В последний год я совсем редко получаю удовольствие, лежу и скучаю, но П. старается подолгу, по два часа кряду. Всё обсуждаем, что произошло, попалось на глаза, пришло в голову. Я его уважаю, и мне как-то очень грустно эту нездоровую ситуацию видеть, он такой хороший, но тратит на меня своё время и деньги. Отдать ему их я никогда не смогу, я столько не заработаю в ближайшие пять лет точно. Он пишет мне, и мне уныло, я не хочу отвечать, меня бесит даже вибрация телефона, и так уже очень давно, восемь лет, но я отвечаю, потому что иначе вибрации и разговоров будет ещё больше. Мне не хочется больше на нём паразитировать, не знаю почему, но грустно мне от этого. Его друзья и родные в курсе этой ситуации, все ему говорят, что я на нём паразитирую и ему нужно к психологу, а он раздражается от этого. К психологу идти не хочет, как сам сказал – потому что боюсь, что начнут убеждать тебя бросить. Мои друзья тоже в курсе, удивляются, но говорят, что это круто. На отмечания дней рождений втроём ходим. Друзья и родные А. не в курсе, А. скрывает.

Вот… Проблема в том, что тут не срабатывают никакие механизмы постепенного сокращения контактов, П. сразу замечает малейший недобор моего внимания, и настаивает на доборе. Когда он видит, что меня что-то печалит, то он устраивает какой-нибудь классный активный досуг для меня и А., а меня это не радует уже всё, мне кажется, что это неправильно, опять же, не знаю почему. Испытываю к нему жалость, вот. О том, чтобы волевым усилием с ним начать рвать отношения, тоже речь не идёт – это будет скандал на пустом месте, он ничем не спровоцировал начало войны с моей стороны, я не имею никакого морального права так поступать, мне будет просто очень больно и я даже не смогу объяснить, за что я так с ним. И он устроит скандалы, которые затянутся на недели, а потом, скорее всего, всё равно никуда не уйдёт. Потому что не хочет, так и говорит: я с тобой не хочу расставаться, я тебя люблю. Аккуратно, мягко, нежно и чисто гипотетически я такое уже предлагала.

Остаётся вариант как-то серьёзно накосячить перед ним… но в голову не приходит, как, и опять же, будут вопросы за что, много боли и чувства вины, много скандалов и караулов под окнами.

Уважаемая Эволюция и комментаторы! Я понимаю, что не могу за него принять решение со мной расстаться, и что я ему очень много всего должна, я наделала ошибок в начале, потому что была маленькая и бедная, но мне тяжко в этом варианте существовать. Могу ли я хоть что-то сделать, чтобы мы начали избавляться друг от друга, без мяса и кишок?

Спасибо огромное.