 

Глава минздрава Турции обсудил с послом РФ сотрудничество по «Спутник V»

19.01.2021, 19:12, Новости дня
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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа провел переговоры с российским послом в Анкаре Алексеем Ероховым о сотрудничестве по теме вакцины от коронавируса.

«Сегодня мы принимали у себя в министерстве посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова. Мы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, прежде всего, относительно вакцины «Спутник V», – сообщил Коджа в соцсетях, передает РИА «Новости».

Ранее посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявил, что не исключает возможности привиться российской вакциной Спутник V».

Сам Коджа, по данным СМИ, привился вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac в прямом эфире турецкого телевидения. 



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