В РФ решили повысить ставки утилизационного сбора на автомобили

19.01.2021, 19:12, Новости дня

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Правительство планирует повысить ставки утилизационного сбора на автомобили. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», – приводит ТАСС содержание пояснительной записки.

Отмечается, что дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику. При этом конкретные сроки повышения утильсбора в документе не указываются.

В 2020 году сообщалось, что власти намерены повысить с 2021 года утилизационный сбор на все виды автотехники и на спецтехнику в РФ на 25-30%.

Утилизационный сбор в РФ был введен в 2012 году одновременно со вступлением в ВТО. Его целью было снижение пошлин. Такой сбор должны платить импортеры и производители автомобилей внутри России, но расходы последней из двух категорий компенсируют из федерального бюджета.

Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли РФ и поручил правительству подумать над вопросом о переносе срока уплаты утилизационного сбора автоконцернами.