Звезды высмеяли “шумиху” по поводу возвращения Навального в Россию

19.01.2021, 19:12, Новости дня

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Актриса Татьяна Васильева и актер театра и кино Вячеслав Манучаров прокомментировали возвращение Алексея Навального из Германии в Россию. Васильева сравнила блогера с Иудой.

«Второй день из каждого утюга трубят о возвращении в Россию Навального. Это правда кому-то интересно? Мне нет. На мой взгляд, даже те немногие, кто был им очарован в первое время, давно разочаровались и оценили степень его подлости и лицемерия. Молчу о полчище ботов с проклятиями, натравленных им на мою страницу. Да, одна только просьба о новых санкциях в Евросоюзе чего стоит», – написала актриса в своем Instagram.

«Иуда и марионетка в руках запада. Потому и «миллионов подписчиков» в числе встречающих в аэропорту не оказалось. Мне кажется, неверно называть его политиком. Бывший юрист, а теперь хамоватый блогер и провокатор упивающийся своей минутой славы, имеющий судимость и проблемы с законом. Так, полагаю, будет точнее», – добавила Васильева.

Манучаров в свою очередь сравнил возвращение «берлинского пациента» с проникновением нового штамма коронавируса.

«Столько в ленте новостей о возвращении берлинского пациента, будто в белокаменную не Навальный прилетел, а новый штамм коронавируса. Хотя масштаб разочарования в нем, наверное, впору сравнить с коллективным иммунитетом. Как говорится, болтать не камушки ворочать», – подчеркнул актер в Instagram.

Он отметил, что все уже давно оценили его «лютую ненависть ко всему, что связано с Россией и пламенную любовь к западным «коллегам».

«Хотя, конечно, когда за тобой по пятам по команде следуют десятки западных журналистов, невольно возникает ощущение, что ты суперзвезда. Но оно быстро развеивается, когда вместо «миллионов сторонников» встречать тебя приезжает десяток провокаторов. И тут всеобщее разочарование ничем не замаскируешь», – добавил Манучаров.

В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.